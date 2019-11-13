Гончарук прокомментировал поддержаный нардепами закон о рынке земли

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал принятый Радой в первом чтении законопроект № 2178-10 о рынке земли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

“13 ноября — день, который войдет в историю Украины. Народные депутаты проголосовали за либерализацию украинского рынка земли. Заканчивается эпоха, где народу — мораторий, а „своим людям“ — все. Наконец мы можем осуществить переход от феодализма к реальным рыночным отношениям, как полноценная, развитая страна. Украинцы имеют право свободно распоряжаться своим имуществом ”, - отметил Гончарук.

Напомним, 13 ноября Верховная Рада 240 голосами приняла в первом чтении проект закона № 2178-10 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения”.