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В ООН завтра рассмотрят проект обновленной "крымской" резолюции: в чем суть

В ООН завтра рассмотрят проект обновленной "крымской" резолюции: в чем суть

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Завтра Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН рассмотрит проект обновленной "крымской" резолюции. Резолюция имеет целью защиту прав человека в оккупированном Крыму. Об этом сообщили УНН в постоянном представительстве Украины об ООН.

"В четверг, 14 ноября, по инициативе Украины Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН рассмотрит проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина", - сообщили в представительстве.

По словам дипломатов, разработчиком резолюции является украинская сторона.

"Ее разработчиком является украинская сторона. Сейчас есть около 40 государств в кругу соавторов. Резолюция имеет целью защиту прав человека в Крыму, временно оккупированном Российской Федерацией", - сообщили в представительстве корреспонденту УНН.

На прошлой неделе Международный суд ООН в нидерландском городе Гаага огласил решение по делу "Украина против Российской Федерации".

Источник: УНН
Теги: ООН, Крым, резолюция
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