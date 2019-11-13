В Раде рассказали, когда позволят иностранцам покупать украинскую землю

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Право иностранных граждан на покупку украинской земли будет обеспечено только после принятия закона о референдуме и проведении такого. Об этом заявил председатель Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады Николай Сольский журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.

"Нужен еще закон о референдуме. Это означает, что пока не будет закона о референдуме, пока он не будет принят в парламенте, пока он не будет проголосован, иностранцы и не могут быть участниками предприятия", - отметил Сольский.

По его словам, впрочем право на землю со стороны иностранцев, которые уже работают на земле в Украине и вложили в нее много средств нужно также учесть. В частности, по его словам, они смогут арендовать землю.

"Нужно искать компромисс", - добавил Сольский.

Напомним, голосами 240 народных депутатов Рада 13 ноября приняла за основу законопроект о введении рынка земли.