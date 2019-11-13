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Зеленский основал 350 стипендий Президента для спортсменов и их тренеров

Зеленский основал 350 стипендий Президента для спортсменов и их тренеров

Владимир Зеленский

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в среду подписал Указ "О стипендиях Президента Украины для выдающихся и молодых и перспективных спортсменов Украины по олимпийским видам спорта и их тренеров". Об этом говорится в Указе Главы государства № 844/2019 от 13 ноября, передает УНН.

"Учредить 350 стипендий Президента Украины для выдающихся и молодых и перспективных спортсменов Украины по олимпийским видам спорта и их тренеров", - говорится в тексте документа.

Кроме того, Президент постановил утвердить Положение о стипендиях Президента Украины для выдающихся и молодых и перспективных спортсменов Украины по олимпийским видам спорта и их тренеров.

Также Зеленский поручил Кабинету Министров предусматривать при разработке проекта закона о Государственном бюджете Украины расходы на выплату стипендий, учрежденных Указом.

Согласно Указу, Президент постановил установить, что стипендии, назначенные в установленном порядке до вступления в силу Указа, выплачиваются в размерах и в течение срока, на который они предназначены.

Согласно Указу, Президент постановил признать утратившими силу Указы Президента от 22 июня 1994 года № 334, Указ Президента Украины от 22 июня 1994 года № 334 "О государственной поддержке развития физической культуры и спорта в Украине"; от 11 июля 2005 года № 1071 и от 16 декабря 2008 года № 1165, а также пункт 4 статьи 1 Указа Президента Украины от 21 июля 2008 года года № 642, пункт 1 статьи 1 Указа Президента Украины от 15 февраля 2010 года № 163, пункт 2 статьи 1 Указа Президента Украины от 23 февраля 2012 года № 142 и пункт 4 статьи 1 Указа Президента Украины от 12 июля 2013 года № 377.

Как сообщал УНН, ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о награждении государственными наградами Украины 46 военнослужащих.

Источник: УНН
Теги: спорт, указы, Президент

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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