Украина и Индия обсудили либерализацию визового режима

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко принял посла Республики Индия в Украине Партха Сатпатхи, стороны, в частности, обсудили либерализацию визового режима между странами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Собеседники обсудили широкий круг вопросов повестки дня украинско-индийских отношений, отметив важность активизации политического диалога на высоком и высшем уровнях... В центре внимания сторон были вопросы усиления сотрудничества в сфере образования и либерализации визового режима", - сказано в сообщении.

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Также была подчеркнута необходимость сосредоточения усилий на углублении торгово-экономического сотрудничества и расширении договорно-правовой базы.

Стороны договорились обеспечить дальнейшую конструктивную работу в рамках Межправительственной украинского-индийской комиссии по торговому, экономическому, научному, техническому, промышленному и культурному сотрудничеству.

Как ранее сообщал УНН, в посольстве Украины в Республике Польша подписано соглашение между правительством Украины и правительством Монголии о взаимной отмене виз.