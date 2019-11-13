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Работнице Офиса Зеленского и ее двум сообщникам сообщено о подозрении

Работнице Офиса Зеленского и ее двум сообщникам сообщено о подозрении

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Сообщено о подозрении руководительнице одного из Главных департаментов Офиса Президента Украины, экс-заместительнице министра культуры Украины и их соисполнителю. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП в Facebook.

"По согласованию прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении руководительнице одного из Главных департаментов Офиса Президента Украины, экс-заместительнице министра культуры Украины и их соисполнителю", - говорится в сообщении.

Указанным лицам инкриминируется законченное покушение на мошенничество (завладение чужим имуществом по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере), а также законченное покушение на подстрекательство к предоставлению неправомерного требования должностному лицу, которое занимает ответственное положение, то есть совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины.

"Сейчас готовится ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога", - отмечается в сообщении.

Напомним, чиновника из Офиса Президента Украины сотрудники НАБУ задержали на взятке в сумме 150 тыс. долларов.

Как сообщалось ранее, в Офисе подтвердили, что сотрудники НАБУ задержали руководителя одного из главных департаментов Офиса Президента Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина, подозреваемый, САП, Офис президента Украины
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