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На публичных слушаниях топ-дипломат США заявил о коррупции в Генпрокуратуре Украины

На публичных слушаниях топ-дипломат США заявил о коррупции в Генпрокуратуре Украины

Джордж Кент

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, выступая со вступительным словом на публичных слушаниях в рамках расследования об импичменте президента Дональда Трампа, заявил о коррупции в правоохранительных органах Украины, передаёт корреспондент УНН.

“Повсеместно распространенная и давняя проблема коррупции в Украине включала в себя ситуацию, связанную с энергетической компанией Burisma. С 2014 года главную озабоченность американского правительства вызывал владелец Burisma Николай Злочевский, чьи замороженные за рубежом активы мы пытались вернуть от имени Украины. В начале 2015 года я задал заместителю Генерального прокурора (Украины — ред.) вопросы о том, почему расследование в отношении Злочевского было прекращено. Исходя из нашего убеждения, прокуроры брали взятки за закрытие дела”, — сказал Кент.

Он заявил, что позже узнал о том, что сын бывшего вице-президента США, Хантер Байден, был членом правления Burisma. После этого в феврале 2015 года в ходе разговора с сотрудниками Канцелярии вице-президента Кент выразил обеспокоенность, что статус Хантера Байдена в качестве члена правления может создать впечатление конфликта интересов.

“Однако позвольте мне уточнить. Я не видел никаких попыток со стороны американских чиновников прикрыть Burisma. На самом деле, я и другие американские чиновники последовательно выступали за возобновление расследования дела Злочевского, а также за привлечение к ответственности коррумпированных прокуроров, которые закрыли дело... В 2018-19 годах я все больше узнавал об усилиях Руди Джулиани и других людей, включая его коллег Льва Парнаса и Игоря Фурмана, против бывшего посла Мари Йованович и других должностных лиц посольства США в Киеве. Главными агитаторами с украинской стороны в этих усилиях были некоторые из тех же бывших коррумпированных прокуроров, с которыми я сталкивался, в частности Юрий Луценко и Виктор Шокин. В настоящее время они распространяют ложную информацию... против тех, кто разоблачает их неправомерные действия, включая американских дипломатов, украинских чиновников по борьбе с коррупцией и реформистски настроенных групп гражданского общества в Украине”, — добавил дипломат.

Как сообщал УНН, сегодня в США начались первые публичные слушания по делу об импичменте Трампа.

Источник: УНН
Теги: США, ГПУ, коррупция, Украина
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