Президент подписал закон об аудите безопасности украинских дорог

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по управлению безопасностью автомобильных дорог" № 200-ІХ, предусматривающий проведение аудита безопасности на дорогах по европейским директивам. Об этом сообщила пресс-служба главы государства, передает УНН.

"Документ разработан с целью имплементации положений европейских директив по аудиту безопасности автомобильных дорог общего пользования", - говорится в сообщении.

Как отметили в Офисе Президента, закон вносит изменения в законы Украины "О дорожном движении" и "Об автомобильных дорогах", вводя понятие "экономические потери в связи с гибелью или ранением (травмированием) людей в результате дорожно-транспортных происшествий".

Закон обязывает проводить аудит по безопасности автомобильных дорог на этапе их проектирования, после ввода их в эксплуатацию, а также при использовании. Проверка касается дорог международного и национального значения.

Как утверждается в пояснительной записке к закону, по данным Всемирной организации здравоохранения, автомобильные дороги Украины являются одними из наиболее опасных для участников движения. Риск травмирования или гибели людей в 5-6 раз выше, чем в европейских странах. Разработчики закона убеждены, что благодаря закону на украинских дорогах повысится уровень безопасности, снизится тяжесть последствий ДТП.

Напомним, в следующем году в Украине планируют отремонтировать 4 тыс. км дорог.