Трампа больше волновало расследование дела Байдена, чем Украина - Тейлор

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что президент США Дональд Трамп больше заботился о расследовании дела Байдена, чем о политике в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

“Трамп больше заботился о расследовании дела Байдена, чем о политике Украины”, — цитирует СМИ слова Уильяма Тейлора.

Отмечается, что Уильям Тейлор сказал, что его сотрудник подслушал телефонный звонок Трампа, в котором президент США спрашивал Сондленда о расследовании дела Байдена в июле.

Напомним, в США начались первые публичные слушания по делу об импичменте Трампа.