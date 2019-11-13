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Трампа больше волновало расследование дела Байдена, чем Украина - Тейлор

Трампа больше волновало расследование дела Байдена, чем Украина - Тейлор

Дональд Трамп

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что президент США Дональд Трамп больше заботился о расследовании дела Байдена, чем о политике в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

“Трамп больше заботился о расследовании дела Байдена, чем о политике Украины”, — цитирует СМИ слова Уильяма Тейлора.

Отмечается, что Уильям Тейлор сказал, что его сотрудник подслушал телефонный звонок Трампа, в котором президент США спрашивал Сондленда о расследовании дела Байдена в июле.

Напомним, в США начались первые публичные слушания по делу об импичменте Трампа.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Дональд Трамп
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