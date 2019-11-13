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Комитет ВР рекомендовал отложить переговоры с РФ по рыболовству в Азовском море

Комитет ВР рекомендовал отложить переговоры с РФ по рыболовству в Азовском море

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Комитет по вопросам внешней политики Верховной Рады рекомендовал Кабинету Министров отозвать разрешение на деятельность двусторонней украинско-российской комиссии по рыболовству на Азовском море. Об этом сообщил председатель комитета Богдан Яременко на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Комитет по вопросам внешней политики одобрил заключение рекомендовать Правительству Украины системно изучить вопрос ситуации на Азове, а к тому отозвать разрешение на проведение двусторонней украинско-российской комиссии по рыболовству на Азове", - написал Яременко.

По его словам, под давлением аргументов присутствующих на заседании экспертов, представителей рыболовной отрасли и общественности ни один из тезисов председателя Госрыбагентства о необходимости переговоров с русскими не выглядела убедительной.

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Ранее, 11 ноября, Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины сообщило, что дистанционно подпишет с Россией протокол о рыбалке в Азовском море. Украинско-российская комиссия совместно должна распределить квоты на вылов рыбы в Азовском море.

Как отметили в ведомстве, в случае отказа Украины от участия в комиссии, то деятельность украинских рыбаков окажется под угрозой.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Азовское море
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