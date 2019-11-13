Гончарук в Новояворовске провел совещание по восстановлению теплоснабжения

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел совещание на территории ТЭЦ в Новояворовске, Львовская область, по восстановлению теплоснабжения, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

В частности, во время общения с работниками ТЭЦ в Новояворовске премьер-министр Украины подчеркнул важность перевода ТЭЦ в государственную собственность, погашение задолженности по выплате зарплаты перед работниками и возобновление работы предприятия.

"Людям не платили зарплату, они отказываются выходить на работу и фактически включать тепло. Мы сейчас поговорили с трудовым коллективом и предложили им такой подход, эти объекты должны быть переданы от этой частной компании государственной компании, которая является стабильной, которая может платить людям нормальную заработную плату, которая гарантированно не будет допускать просрочек. Нафтогаз оставил здесь своих представителей, чтобы договориться с людьми о новых условиях работы", - отметил Гончарук.

По его словам, люди готовы приступить к работе и дать в город тепло, когда будут подписаны контракты.

"Я поставил задачу, чтобы этот вопрос был решен максимум до выходных. Мы не можем допустить, чтобы город, если начнутся морозы, оставался без тепла. В Новом Роздоле ситуация еще хуже. Там есть еще проблемы с коммуникациями. Сети не готовы к тому, чтобы давать тепло. Систему нужно несколько дней готовить, даже если мы договоримся с людьми, чтобы они вышли на работу. Мы сейчас туда едем, чтобы понять, что реально там нужно сделать, чтобы люди максимально быстро получили тепло. У нас есть реальные решения относительно одного и другого города", - подчеркнул премьер.

Он также выразил надежду, что в ближайшее время тепло в домах в этих двух городах Львовской области появится.

После совещания в Новояворовске, запланирован также визит в Новый Раздол.

Напомним, в Новом Роздоле и Новояворовске возникла угроза срыва отопительного сезона из-за проблем с теплоснабжающим предприятием. Вследствие сложившейся ситуации, 60 тыс. жителей этих городов могут остаться без теплоснабжения зимой.