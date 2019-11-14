Загороднюк: финансово-экономические отношения с Россией невозможны

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что еще с 2014 года четко понимал: имя врага - Россия, а значит с этой страной невозможны финансово-экономические отношения. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Без лишних слов: еще с 2014 года я четко понимал, что имя врага состоит из 5-ти букв - Россия", - написал министр.

По его словам, это "не "ополченцы" или "местная милиция", а кадровые военные из РФ, что стало еще более понятным при жутких событиях в Иловайске".

"Если же враг - Россия, то: 1) с врагом говорят только или языком оружия, или языком опытных дипломатов; 2) с этой страной невозможны финансово-экономические отношения; 3) нужно делать все, что от нас зависит, для полноценной интеграции с НАТО на всех уровнях", - отметил Загороднюк.

Он заявил, что как министр обороны не просто держит это на контроле, а "живет этим".

Напомним, ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью The New York Times заявил, что вместо кредитов МВФ Украина могла бы взять деньги у России.