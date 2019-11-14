Рада сегодня планирует рассмотреть Бюджет-2020 во втором чтении

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Верховная Рада Украины сегодня на пленарном заседании рассмотрит проект закона о Государственном бюджете на 2020 год во втором чтении. Об этом говорится в повестке дня сегодняшнего заседания парламента, передает УНН.

Так, парламентарии рассмотрят во втором чтении проект закона №2000 о Государственном бюджете Украины на 2020 год, а также №2144 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины. Также планируют рассмотреть законопроект об использовании земель обороны (№0855).

Кроме того, народные депутаты планируют рассмотреть в первом чтении проект закона о продаже земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (№2195), а также ряд законопроектов о внесении изменений в Налоговый кодекс.

Также планируется внести в повестку дня рассмотрение проекта закона №2359 и альтернативный №2359-1 по созданию условий для обеспечения выполнения обязательств Украины по отделению деятельности по транспортировке природного газа по Протоколу о присоединении Украины к Договору об учреждении Энергетического Сообщества.

Кроме того, парламентарии планируют рассмотреть во втором чтении законопроекты о получении разрешительных документов (№0897), о научной и научно-технической деятельности (№0898), о государственной поддержке малого и среднего предпринимательства (№0942).

Также народные депутаты рассмотрят ряд кадровых решений.

Напомним, 18 октября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Государственного бюджета на 2020 год с предложениями, проголосовав проект постановления "О выводах и предложениях к проекту Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2020 год".