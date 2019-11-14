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В Украине собираются создать школу военного полицейского

В Украине собираются создать школу военного полицейского

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В учебном центре Военной полиции уже подготовлено около 1000 специалистов. Позже на базе учебного центра состоится поэтапное развертывание школы Военного полицейского. Об этом рассказал начальник группы по связям с общественностью Главного управления Военной службы правопорядка в ВС Украины подполковник Владимир Потапов, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"25-й учебный центр Службы правопорядка, созданный в 2017 году, готовит военнослужащих в соответствии с лучшими традициями военной полиции стран-членов НАТО", - отметил офицер.

С момента создания центра, по состоянию на начало ноября 2019-го, подготовлено 990 военнослужащих (сейчас на тренинге находится 101).

"В следующем году внимание здесь прежде всего сосредоточат на подготовке военных сержантского состава Службы правопорядка. Далее на базе учебного центра состоится поэтапное развертывание школы Военного полицейского и, в соответствии с опытом стран-партнеров НАТО, внедрение в подготовку курсов лидерства", - отметили в оборонном ведомстве.

Как отмечается, это будет делаться для получения сержантами знаний, умений и навыков по управлению подразделением, понимания понятия лидерства, командной работы, взаимодействия между офицерским и сержантским корпусами и высшей престижности службы в подразделениях Службы правопорядка.

Напомним, ранее сообщалось, что Президент Зеленский считает необходимым, чтобы в Украине появилась военная полиция.

Источник: УНН
Теги: Минобороны, полиция, военная реформа
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