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Рада оставила миллиардные акцизные сборы в 2020 году в регионах и ушла на перерыв

Рада оставила миллиардные акцизные сборы в 2020 году в регионах и ушла на перерыв

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Верховная Рада поддержала поправку в Бюджетный кодекс, которая предусматривает, что в 2020 году акцизный сбор будет оставаться в местных бюджетах. Соответствующее решение поддержали 275 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Правка 209 нардепа Андреевича по акцизному сбору предусматривает оставить этот налог в местном бюджете в следующем году. Принятие поправки, которая не прошла профильный комитет, состоялось под громкие аплодисменты нардепов.

В профильном комитете отметили, что принятие этой поправки приведет к разбалансировке бюджета на следующий год, поскольку речь идет о 7,7 млрд грн.

После этого председатель ВР Дмитрий Разумков объявил перерыв в работе парламента.

Напомним, Верховная Рада Украины 14 ноября на пленарном заседании рассмотрит проект закона о Государственном бюджете на 2020 год во втором чтении.

Источник: УНН
Теги: ВР, налоги, Бюджетный кодекс, сборы, Бюджет-2020
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