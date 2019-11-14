Арахамия рассказал о механизмах борьбы с рейдерством

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал о конкретных механизмах борьбы с рейдерством, в частности относительно усиления ответственности регистраторов. Об этом он сообщил в кулуарах Верховной Рады, передает корреспондент УНН.

Глава фракции "Слуга народа" считает, что усиление уголовной ответственности регистраторов сможет частично решить проблему рейдерства.

"Там вопрос об усилении ответственности регистраторам очень большой, изменения в закон о нотариате будут. И мы предлагаем также повысить уголовную ответственность должностным лицам, которые в этом могут быть задействованы", - подчеркнул Арахамия, отвечая на вопрос о конкретных механизмах борьбы с рейдерством, которые предусматривает законопроект №2194.

Напомним, проект закона №2194 предусматривает совершенствование системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений. Его планируют рассмотреть в Верховной Раде 14 ноября в первом чтении.

Напомним, 13 ноября народные депутаты Украины, при заблокированной трибуне фракцией "Оппозиционная платформа - За жизнь" и выкрики "Ганьба!", приняли в первом чтении законопроект №2178-10 о введении рынка земли. Соответствующее решение поддержали 240 народных избранников.