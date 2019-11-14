Корниенко рассказал, будет ли сегодня "бюджетная ночь"

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В случае, если до обеда народные депутаты проголосуют за продление заседания Верховной Рады, следует готовиться к "бюджетной ночи". Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.

"Если мы до обеда проголосуем за продление заседания, то берите еду и готовьтесь к бюджетной ночи, если к обеду не проголосуем, то будем работать в нормальном режиме", - отметил Корниенко.

При этом он затруднился спрогнозировать, будет ли сегодня принят Госбюджет во втором чтении. "Будем смотреть по голосам", - подчеркнул нардеп.

Напомним, Верховная Рада Украины 14 ноября на пленарном заседании рассмотрит проект закона о Государственном бюджете на 2020 год во втором чтении.