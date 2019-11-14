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Пристайко: позиция РФ свидетельствует о том, что они готовятся к "нормандской" встрече

Пристайко: позиция РФ свидетельствует о том, что они готовятся к "нормандской" встрече

Вадим Пристайко

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Украинская сторона сейчас ведет переговоры о дате встречи лидеров в "нормандском формате", отмечая, что российская сторона также ведет подготовку к обсуждению. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает корреспондент УНН.

"Дата (встречи лидеров в "нормандском формате" - ред.) сейчас обсуждается. Вы правы, чувствуя, что позиция российской стороны свидетельствует о том, что они готовятся к этой встрече. Надеемся, что мы в ближайшее время уже будем знать точную дату. Мы знаем некоторые возможные даты", - сказал министр.

В то же время он отметил, что для того, чтобы сообщить дату украинскому обществу, украинская сторона должна иметь более точную информацию.

"Единственное, я думаю, до конца года саммит все же состоится", - добавил Пристайко.

Как сообщалось ранее в УНН, вопрос Крыма не будут обсуждать в "нормандском формате".

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Нормандский формат, переговоры, Вадим Пристайко
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