Пристайко: позиция РФ свидетельствует о том, что они готовятся к "нормандской" встрече

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Украинская сторона сейчас ведет переговоры о дате встречи лидеров в "нормандском формате", отмечая, что российская сторона также ведет подготовку к обсуждению. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает корреспондент УНН.

"Дата (встречи лидеров в "нормандском формате" - ред.) сейчас обсуждается. Вы правы, чувствуя, что позиция российской стороны свидетельствует о том, что они готовятся к этой встрече. Надеемся, что мы в ближайшее время уже будем знать точную дату. Мы знаем некоторые возможные даты", - сказал министр.

В то же время он отметил, что для того, чтобы сообщить дату украинскому обществу, украинская сторона должна иметь более точную информацию.

"Единственное, я думаю, до конца года саммит все же состоится", - добавил Пристайко.

Как сообщалось ранее в УНН, вопрос Крыма не будут обсуждать в "нормандском формате".