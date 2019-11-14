В Бюджетном комитете рассказали, какие надбавки предусмотрели для учителей в следующем году

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В следующем году в бюджете будут предусмотрены, в том числе, средства на разовые выплаты по 20 тыс. грн молодым учителям, а также дополнительные 1,5 млрд грн, которые пойдут на зарплаты всем категориям учителей. Об этом заявил народный депутат от фракции "Голос" Владимир Цабаль журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.

"Это единовременные выплаты по 20 тыс. грн молодым учителям и это полтора млрд грн на увеличение зарплат по отдельным категориям", - отметил нардеп, отвечая на вопрос, какие дополнительные программы в образовании будут включены в Госбюджет на следующий год.

По его словам, Бюджетный комитет проголосовал за то, чтобы 1,5 млрд грн были направлены на зарплаты всем учителям и таким образом субвенция увеличится до 79 млрд грн. Как отметил парламентарий, правительство согласилось с такими предложениями.

При этом он добавил, что правила получения единовременных выплат молодыми учителями будут определяться МОН.

Напомним, Верховная Рада Украины 14 ноября на пленарном заседании рассмотрит проект закона о Государственном бюджете на 2020 год во втором чтении.