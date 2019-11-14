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Пристайко отреагировал на слова Коломойского о российских деньгах

Пристайко отреагировал на слова Коломойского о российских деньгах

Вадим Пристайко

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отреагировал на слова бизнесмена Игоря Коломойского изданию The New York Times о том, что Украина могла бы принять российские деньги вместо кредита МВФ. Свое мнение он высказал на пресс-конференции в четверг, передает корреспондент УНН.

"Я не хотел бы комментировать слова гражданина Коломойского. У нас очень много граждан в Украине, и у каждого есть собственное мнение и видение будущего развития нашего государства. Единственное, цифра в 100 млрд... вы помните, что вопрос подписания либо не подписания Януковичем соглашения об асоциации - вопрос шел о 3 млрд долларов. Я себе не представляю, что можно было бы ожидать от Януковича, если бы ему предложили 100 млрд. Надеюсь, до этого не дойдет", - сказал министр, отвечая на вопрос о заявлении Коломойского американским СМИ относительно сближения с Россией.

Как сообщалось ранее, олигарх Игорь Коломойский считает, что деньги России могут заменить для Украины помощь МВФ.

Источник: УНН
Теги: Россия, МВФ, деньги, Коломойский, Вадим Пристайко
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