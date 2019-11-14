Задолженность по заработной плате шахтерам погашена - Зеленский

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В среду, 13 ноября, шахтерам Донбасса, Луганской области, Волыни и Львовской области был перечислен 1 миллиард гривен. Таким образом задолженность по заработной плате шахтерам погашена. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Задолженность по заработной плате шахтерам погашена! Спасибо Министерству финансов Украины за то, что услышали и решили проблему. Вчера шахтерам Донбасса, Луганской области, Волыни и Львовской области перечислен 1 миллиард гривен. Деньги уже на счетах государственных шахт. Руководству осталось перевести их на счета своих работников", - написал Зеленский.

Зеленский отметил, что люди всегда были и будут приоритетом для власти.

"А обеспечение отечественного производства угольной продукции является важнейшим для энергетической независимости Украины", - отметил Зеленский.

Напомним, в Луганской области шахтеры из-за задолженности по зарплате объявили подземную забастовку.