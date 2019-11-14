Новости: Политика
Четверг, 14 ноября 2019, 13:00 • Саша Картер • 4785
Миссия МВФ начала работу в Киеве
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В четверг, 14 ноября, миссия Международного валютного фонда во главе с Роном ван Роденом начала свою работу в Киеве. Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе представительства фонда в Украине.
"Миссия МВФ начала свою работу в Киеве", - сообщили в представительстве.
Напомним, ранее в Международном валютном фонде заявили, что надеются на скорое завершение переговоров миссии, которая планирует вернуться в Киев уже в четверг, 14 ноября, по новой 3-летней программе кредитования.
Как ранее сообщал УНН, Национальный банк Украины рассчитывает на подписание соглашения с Международным валютным фондом и получения очередного транша уже в этом году.
Источник: УНН