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Миссия МВФ начала работу в Киеве

Миссия МВФ начала работу в Киеве

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В четверг, 14 ноября, миссия Международного валютного фонда во главе с Роном ван Роденом начала свою работу в Киеве. Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе представительства фонда в Украине.

"Миссия МВФ начала свою работу в Киеве", - сообщили в представительстве.

Напомним, ранее в Международном валютном фонде заявили, что надеются на скорое завершение переговоров миссии, которая планирует вернуться в Киев уже в четверг, 14 ноября, по новой 3-летней программе кредитования.

Как ранее сообщал УНН, Национальный банк Украины рассчитывает на подписание соглашения с Международным валютным фондом и получения очередного транша уже в этом году.

Источник: УНН
Теги: МВФ, Украина
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