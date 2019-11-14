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В "Слуге народа" рассказали, что решили на консультациях по миллиардным акцизам

В "Слуге народа" рассказали, что решили на консультациях по миллиардным акцизам

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Во время консультаций с руководством Верховной Рады парламентарии предварительно решили оставить многомиллиардные поступления от акциза на топливо местным бюджетам, впрочем усилить контроль центральных органов власти за использованием этих средств. Об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" Никита Потураев журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.

"Да. Сейчас окончательно решим, каким механизмом мы это обеспечим", - отметил Потураев, отвечая на вопрос, решило ли монобольшинство усилить контроль на местах за использованием средств, поступающих по акцизному налогу.

Он добавил, что парламентарии сейчас еще будут собираться и решать, каким образом, с помощью каких механизмов и должностных лиц, будут усиливать этот контроль на местах.

"Есть определенные процедурные вопросы, которые мы должны преодолеть законно, согласно регламенту. Если бы мы сегодня не решили, все равно, Украина будет с дорогами", - отметил нардеп.

По его мнению, именно из центра будет лучше обеспечена прозрачность финансирования строительства дорог.

При этом он подчеркнул, что власти не должны останавливаться на пути децентрализации. Как сообщил нардеп, дискуссия затянулась, поэтому перерыв длился более определенное время.

Напомним, Верховная Рада, вопреки решению комитета ВР по вопросам бюджета, поддержала поправку к Бюджетному кодексу, которая предусматривает, что в 2020 году акцизный сбор будет оставаться в местных бюджетах. Соответствующее решение поддержали 275 народных депутатов.

Источник: УНН
Теги: ВР, акцизы, Слуга народа
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