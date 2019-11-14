Регистрация | Вход |
USD: 24,46 -0,0491  EUR: 26,94 -0,1178 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 14 ноября 2019 14:12
Получить тестовый доступ
Рада рассмотрит Бюджет-2020 во втором чтении
Эксклюзивные новости УНН
Разминирование в районе Петровского должно завершиться до 20 ноября - штаб
Разминирование в районе Петровского должно завершиться до 20 ноября - штаб
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
37950
Версия для печати

После Украины глава МИДа Австрии едет в Россию: стали известны причины

После Украины глава МИДа Австрии едет в Россию: стали известны причины

Александр Шалленберг

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрийской Республики Александр Шалленберг заявил, что после визита в Украину он посетит Россию в качестве министра культуры Австрии. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Киеве в четверг, отвечая на вопрос корреспондента УНН.

"Я еду туда (в Россию - ред.). Я поеду в Санкт-Петербург, но буду там не в качестве министра иностранных дел Австрии, а как министр культуры. После года культуры Украины в Австрии, Австрии - в Украине, наступает такой же год культуры с Россией. Но то, что я прибыл сюда, в Киев - это не просто случайность", - сказал Шалленберг.

Он также заявил, что сейчас "не запрещено находиться" в России.

"Если такая возможность у меня будет там, то я, соответственно, как я сегодня с министром иностранных дел Украины говорил об этом, то я не откажусь от таких разговоров (о важности выполнения "Минских договоренностей" - ред.)", - сказал он, отвечая на уточняющий вопрос.

Как сообщалось ранее, Австрия планирует предоставить Украине 37 млн евро гуманитарной помощи.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, визит, Австрия, Санкт-Петербург
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.