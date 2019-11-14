В "Слуге народа" разгорелся публичный конфликт прямо в сессионном зале

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Народный депутат от фракции "Слуга народа" Анна Скороход публично обвинила власть в преследовании мужа из-за голосования вопреки решению фракции, передает корреспондент УНН.

"Моего мужа задержали незаконно. Основанием стали мои голосования в Раде", - отметила Скороход.

По ее словам, соответствующие распоряжения были предоставлены по поручению Администрации Президента заместителю генпрокурора Владиславу Каськиву. Как объяснила нардеп, после того, как она голосовала за сохранение в собственности государства ГТС, а также против земельной реформы, правоохранители выполнили запрос РФ 2017 года по задержанию ее мужа, к которому не было вопросов раньше. Она назвала это репрессиями и "ломанием нардепов через колено".

Часть депутатского корпуса поддержала ее выступление громкими продолжительными аплодисментами. Ее выступление с трибуны поддержали Ирина Геращенко ("Евросолидарность"), Нестор Шуфрич (ОПЗЖ) и Юлия Тимошенко ( "Батькивщина").

При этом глава фракции Давид Арахамия заявил, что фракция не имеет к этому отношения и не в курсе ситуации.

"Но то, что госпожа Скороход неоднократно обращалась к народным депутатам и предлагала им материальную помощь, это факт", - подчеркнул Арахамия.

Напомним, глава фракции СН Давид Арахамия уже возразил наличие раскола из-за земельного вопроса.