В правительстве пообещали увеличить расходы на правосудие по итогам первого квартала

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Правительство увеличит расходы на правосудие в Государственном бюджете на 2020 год по итогам первого квартала. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова во время презентации проекта Госбюджета-2020 в парламенте, передает корреспондент УНН.

"Мы даем поручение по итогам выполнения первого квартала Кабинета министров пересмотреть и обеспечить увеличение расходов Государственной судебной администрации на полное обеспечение правосудия в связи с теми поручениями и теми законами, которые были приняты", - отметила Маркарова.

По ее словам, доля местных бюджетов в этом бюджете также растет.

При этом она добавила, что в частности, в бюджете уже заложены средства от игорного бизнеса, который должен быть урегулирован новым законом. Эти дополнительные средства пойдут на медицину и социальные программы.

Напомним, перед этим Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс, направленные на урегулирование вопросов, связанных с подготовкой проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год.