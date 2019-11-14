В Бюджет-2020 внесли поступления от игорного бизнеса: на что хотят потратить

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Правительство включило в проект Государственного бюджета-2020 поступления от игорного бизнеса, закон относительно которого еще не принят. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова во время презентации проекта Госбюджета-2020 в парламенте, передает корреспондент УНН.

"Я надеюсь, что вы примете закон об игорном бизнесе, уберется из улиц все, что сейчас там незаконно, и уже законно будет выплачиваться в бюджет. Здесь уже заложены дополнительные средства на ряд программ и перевыполнение тоже пойдет на медицинские, социальные и другие (расходы - ред.)", - отметила Маркарова.

При этом она добавила, что дополнительные таможенные сборы, которые правительство рассчитывает получить от борьбы с коррупцией на пунктах пропуска, будут направлены на инфраструктурные проекты.

Напомним, Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс, направленные на урегулирование вопросов, связанных с подготовкой проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год.