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На развитие добычи украинского урана предусмотрено 140 млн грн

На развитие добычи украинского урана предусмотрено 140 млн грн

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Новая инвестиционная программа предусматривает выделение 140 млн грн на увеличение добычи украинского урана. Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Новая инвестиционная программа предусматривает выделение 140 млн грн на увеличение добычи отечественного урана", - написал Оржель.

По его словам, Украина одна из самых богатых стран по залежам урана, однако 60% потребностей для атомной энергетики импортирует.

"Вложение средств в собственную добычу поможет уменьшить нашу зависимость и создавать дополнительную стоимость внутри страны", - подчеркнул Оржель.

Напомним, "Слуги народа" планируют вносить правки в бюджет-2020 уже в первом полугодии.

Как сообщалось ранее, эксперт заявил, что украинский уран - золото, которым пренебрегают.

Источник: УНН
Теги: Украина, добыча, уран
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