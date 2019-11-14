На развитие добычи украинского урана предусмотрено 140 млн грн

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Новая инвестиционная программа предусматривает выделение 140 млн грн на увеличение добычи украинского урана. Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Новая инвестиционная программа предусматривает выделение 140 млн грн на увеличение добычи отечественного урана", - написал Оржель.

По его словам, Украина одна из самых богатых стран по залежам урана, однако 60% потребностей для атомной энергетики импортирует.

"Вложение средств в собственную добычу поможет уменьшить нашу зависимость и создавать дополнительную стоимость внутри страны", - подчеркнул Оржель.

Напомним, "Слуги народа" планируют вносить правки в бюджет-2020 уже в первом полугодии.

Как сообщалось ранее, эксперт заявил, что украинский уран - золото, которым пренебрегают.