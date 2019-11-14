Скороход обещают исключить из фракции "Слуги народа" после заявления о репрессиях со стороны власти
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Председатель фракции "Слуга народа" будет инициировать исключение Анны Скороход из фракции за то, что она голосует вопреки решению фракции. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.
"Что касается самой госпожи Скороход, я буду вносить лично решение об исключении ее из фракции, потому что нет никакого смысла находиться во фракции и не поддерживать ни одного решения фракции. Зачем она нам во фракции?" - отметил Арахамия.
По его словам, муж Скороход, по фамилии Алякин, ходил на заседания комитета по энергетическим вопросам и угрожал народным депутатам.
При этом он добавил, что у этого мужчины - криминальное прошлое.
В свою очередь, председатель энергетического комитета Андрей Герус заявил, что последний месяц Скороход голосовала вопреки решению фракции, а ее муж угрожал членам комитета, пытаясь влиять на их решения, в частности по отдельным назначениям.
Напомним, народный депутат от фракции "Слуга народа" Анна Скороход публично обвинила власть в преследовании мужа из-за голосования вопреки решению фракции.