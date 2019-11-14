Боевики пополняют запасы боеприпасов в передовых подразделениях на Донбассе - разведка

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Боевики на Донбассе активизируют меры по пополнению боекомплекта передовых подразделений боеприпасами на Донецком и Луганском направлениях. Об этом во время брифинга сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны, передает УНН.

"Противником активизированы меры по пополнению боекомплекта передовых подразделений боеприпасами для стрелкового оружия, артиллерийских систем и минометов", - сказал Максим Праута.

Он сообщил, что командование российско-оккупационных войск повышает уровень готовности к применению подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

"В частности, проводятся мероприятия по проверке наличия материальных средств и уточняются потребности в их поставках при условии активизации боевых действий", - добавил Максим Праута.

Напомним, на передовую из России прибывают опытные разведывательные подразделения.



