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Рада приняла Госбюджет-2020

Рада приняла Госбюджет-2020

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Парламентарии приняли Государственный бюджет на следующий год во втором чтении и в целом. Соответствующее решение поддержали 280 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Госбюджет-2020 предусматривает дефицит 2,09% ВВП, расходы 1,18 трлн грн, ресурс местных бюджетов на 2020 год составляет 465 647,1 млн грн.

В частности, он предусматривает 4,4 млрд грн на поддержку кредитования в пределах земельной реформы, увеличение финансирования образования, медицины и инфраструктуры.

Для голосования по бюджету утреннее заседание Верховной Рады было продлено на 15 минут.

Напомним, Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс, направленные на урегулирование вопросов, связанных с подготовкой проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год.

Источник: УНН
Теги: ВР, Бюджет-2020
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