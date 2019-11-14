В бюджете-2020 ко второму чтению не увеличились пенсии и зарплаты - Верещук

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В законопроекте относительно государственного бюджета Украины на 2020 год ко второму чтению не увеличилась доходная часть на пенсии, зарплаты и субсидии. Об этом в кулуарах совета сообщила представитель правительства в парламенте Ирина Верещук, передает корреспондент УНН.

"Вы прекрасно понимаете, что во втором чтении слушается в принципе тот же бюджет, который был в первом чтении, он не изменился кардинально. Мы не увидели увеличение доходной части на социальные стандарты. Я говорю о пенсиях, о зарплатах, субсидиях, о том, что позволяет сказать, что этот бюджет рассчитан на граждан Украины", - сказала Верещук.

По ее словам, она не считает, что бюджет работает на улучшение жизни украинского народа, но будет за него голосовать.

"Буду голосовать, другого выхода нет. Не поддержав его мы ничего не улучшим, мы перейдем в замкнутый круг, понимая, что доходная часть от этого не увеличится", - сказала Верещук.

Напомним, правительство включило в проект Государственного бюджета-2020 поступления от игорного бизнеса, закон о нормализации которого еще не принят.