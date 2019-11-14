Стало известно, кто вместе со "слугами народа" проголосовал за Бюджет-2020

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Государственный бюджет на следующий год поддержали народные депутаты из фракции "Слуга народа", депутатской группы "За будущее" и внефракционные. Об этом заявил спикер ВРУ Дмитрий Разумков на заседании парламента, передает корреспондент УНН.

В частности, свои голоса в поддержку главного финансового плана страны на следующий год отдали 241 народный депутат от "Слуги народа", 19 парламентариев из депутатской группы "За будущее" и 20 внефракционных.

В целом Госбюджет-2020 был принят голосами 280 нардепов.

Фракции "Батькивщина", ОПЗЖ, "Голос" и "Европейская солидарность" не дали в поддержку документа ни одного голоса.

Напомним, Рада приняла проект Государственного бюджета на следующий год.