Арахамия о муже Скороход: он угрожал депутатам

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Муж народного депутата от фракции "Слуга народа" Анны Скороход по фамилии Алякин угрожал народным депутатам Украины. Об этом в кулуарах Рады заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.

"Мы увидели сейчас риски, он запугивал некоторых депутатов, они ко мне лично подходили. В НАБУ пришлют заявления, пусть этим занимается НАБУ", - сказал Арахамия.

По его словам он знал, что есть такой человек, но не знал, что у народного депутата есть с ним отношения.

"Я знал, что есть такой человек, который очень стремно выглядит, ну реально, который является в розыске в Российской Федерации. Он угрожал депутатам в профильном комитете, я не буду вам говорить фамилии", - сказал Арахамия.

По словам главы фракции, он не будет разглашать фамилии депутатов, чтобы их защитить, потому что господин Алякин принадлежит к уголовному кругу.

"Я не хочу никого подставлять, понимаете. Сейчас будем просить охрану предоставлять каждому члену комитета", - сказал Арахамия.

Ранее сообщал УНН, глава фракции "Слуга народа" будет инициировать исключение Анны Скороход из фракции за то, что она голосует вопреки решению фракции.