В "Слуге народа" объяснили скорость принятия Госбюджета избеганием дискуссий и шоу

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Народным депутатам Украины, вопреки прогнозам, удалось быстро принять в целом Государственный бюджет на 2020 год благодаря тому, что дискуссии и шоу были вынесены за пределы сессионного зала. Об этом заявил заместитель главы Комитета по вопросам бюджета Александр Трухин журналистам в кулуарах, передает корреспондент УНН.

"На самом деле, парламент - это место не для дискуссий, не для шоу. Мы очень эффективно собрались с коллегами в рамках рабочей группы, в рамках Бюджетного комитета и все основные правки, основные наработки делались в рамках рабочей группы, а в сессионном зале мы обменялись короткими мнениями", - отметил Трухин, отвечая на вопрос, почему так быстро приняли бюджет.

По его словам, представители всех политических фракций и групп имели возможность озвучить свою позицию в парламенте и быть услышанными.

"Это называется ефективная командная работа всех депутатов Верховной Рады", - резюмировал нардеп.

Напомним, Государственный бюджет на следующий год поддержали народные депутаты из фракции "Слуга народа", депутатской группы "За будущее" и внефракционные. Остальные фракции не дали ни одного голоса в поддержку этого документа.

Нардепам удалось принять главный финансовый план страны еще до обеда, хотя, по прогнозам, этот процесс должен был затянуться - даже до "бюджетной ночи". Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозировал, что бюджет-2020 сегодня в парламенте будут рассматривать в течение 5 часов.

Причем рассмотрение Госбюджета происходило на фоне громкого скандала, который разгорелся прямо в сессионном зале. Так, народный депутат от фракции "Слуга народа" Анна Скороход публично обвинила власть в преследовании мужа из-за голосования вопреки решению фракции. За это глава фракции Давид Арахамия с трибуны обвинил ее в попытках подкупа нардепов из Энергетического комитета.