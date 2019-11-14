Секретарь СНБО обсудил с представительницей Норвегии вопросы кибербезопасности

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел встречу с заместителем министра обороны, Государственным секретарем Министерства обороны Королевства Норвегия Туне Скуген. Во время встречи стороны обсудили двустороннее сотрудничество, а также текущую ситуацию с безопасностью, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Во время встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями по текущей ситуации безопасности в Европе и мире в контексте агрессии РФ против Украины", - говорится в сообщении.

Секретарь СНБО Украины выразил благодарность за поддержку Украины со стороны Норвегии в сложные времена войны и борьбы за восстановление суверенитета над временно оккупированными территориями.

"Мы очень ценим вклад Норвегии и вашу стойкость в вопросе сохранения санкций против российского агрессора", - отметил он.

А также сообщил, что для Президента Украины Владимира Зеленского ключевым является прекращение военных действий на Донбассе и решения гуманитарных вопросов.

Данилов считает важным вопрос безопасности в киберсферы, поэтому выразил надежду на сотрудничество в этой сфере с Норвегией.

"Сегодня киберугрозы выходят на первый план, и все страны должны быть соответственно подготовлены к противодействию им", - сказал он.

В свою очередь, Скуген подчеркнула необходимость развивать системную международное сотрудничество в сфере кибербезопасности, отметив прогресс Украины в направлении реформирования сектора безопасности и обороны, борьбы с коррупцией и реформы системы государственных закупок.

Заместитель министра заверила в неизменности поддержки Украины в ее борьбе за восстановление территориальной целостности, и выразила готовность и в дальнейшем углублять двустороннее сотрудничество.

"Мы осуждаем нарушения со стороны России международного права, поддерживаем санкционное давление. Мы поддерживаем Президента Владимира Зеленского в вопросах евроинтеграции, борьбы с коррупцией и последующих реформ", - сказала она.

Напомним, Данилов обсудил с представителями Британии систему реагирования на риски.