Пристайко рассказал, в каком случае Украина может выйти из минского процесса

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Если минские соглашения по Донбассу не сработают, и это приведет к затягиванию процесса – будет принято решение о выхода Украины из минского процесса. Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в интервью ВВС, передает УНН.

"Это очень непопулярное заявление, и оно наверняка не понравится нашим западным партнерам, но для нас Минск - не самоценность. Самоценность - наше выживание как нации. И если мы увидим, что они (минские соглашения) не срабатывают, и это длится много лет и ведет нас в постоянное затягивание бесконечного процесса, то рано или поздно будет принято решение о выходе из минского процесса", - сказал Пристайко.

Также издание сообщает, что идею выхода Украины из минского процесса поддерживает часть украинских политиков и общества. При этом сказано, что критики часто говорят, что выход Украины из минского процесса приведет к снятию Западом санкций против России, поскольку они считаются в Киеве более или менее действенным методом сдерживания агрессора, пишет издание.

"Прошу вас не забывать, что санкции могут быть отменены и без выхода из Минска. Мы можем выполнять Минск до конца жизни наших внуков, а санкции могут быть сняты каждые полгода", - сказал Пристайко.

Министр добавил, что если Украина выйдет из минского процесса – то возможен вариант обращения за миротворческой миссией, то есть – миссией для поддержания мира.

Напомним,Пристайко исключил возможность списания Украиной своих газовых претензий к России.