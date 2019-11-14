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Зеленский подписал закон о создании Единой государственной э-системы в сфере строительства

Зеленский подписал закон о создании Единой государственной э-системы в сфере строительства

Владимир Зеленский

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования порядка предоставления административных услуг в сфере строительства и создания Единой государственной электронной системы в сфере строительства" № 199-ІХ, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Закон имеет цель улучшения качества предоставления административных и других услуг в сфере строительства, снижение коррупционных рисков при их предоставлении, обеспечение публичности предоставления таких услуг.

В частности, документ предусматривает создание Единой государственной электронной системы в сфере строительства в составе градостроительного кадастра, которая объединит в общем информационном ресурсе все данные о рынке строительства. Информация, содержащаяся в базе системы (кроме персональных данных), будет доступна через портал электронной системы.

Закон позволяет подавать документы в электронной форме для получения всех административных и других предусмотренных законом услуг в сфере строительства, а также получать такие услуги в электронной форме.

Оплату административных услуг в области строительства и штрафов за правонарушения в сфере градостроительной деятельности можно будет осуществлять с помощью электронной системы.

Кроме того, законом предусматривается сокращение перечня документов, представляемых для получения админуслуг в сфере строительства.

Также вводится идентификатор объекта строительства и завершенного объекта, который будет неизменным на протяжении жизненного цикла объекта, и единый порядок присвоения и изменения адресов объектов недвижимого имущества.

Имплементация закона обеспечит сокращение сроков предоставления административных услуг в сфере строительства; будет способствовать повышению качества их предоставления, снижению коррупционных рисков при предоставлении таких услуг и обеспечит публичность в сфере строительства. Также реализация норм закона будет способствовать повышению позиции Украины в рейтинге легкости ведения бизнеса Всемирного банка Doing Business по направлению "Получение разрешения на строительство".

Напомним, 17 октября Верховная Рада приняла законопроект о создании э-системы в сфере строительства.

Источник: УНН
Теги: строительство, законы, Президент, система

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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