В Украине появится Долговое агентство: в Минфине рассказали его цели

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Украине появится Долговое агентство, создание которого предусмотрено в принятом сегодня парламентариями законопроекте №2144 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины. В Министерстве финансов рассказали о целях агентства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Переход к принципиально новому для Украины формату управления государственным долгом позволит достичь сразу трех целей. Во-первых, работая как отдельный центральный орган исполнительной власти, Долговое агентство не будет зависеть от политических факторов, что важно для повышения доверия инвесторов и прогнозируемости процессов управления государственным долгом в долгосрочной перспективе", - говорится в сообщении.

Кроме того, институциональная способность позволит более комплексно и эффективно применять инструменты по управлению государственным долгом.

"Долговое агентство сможет использовать усовершенствованные механизмы управления ликвидностью применяя современные рыночные инструменты. Это в свою очередь, позволит избежать кризисов ликвидности и платежеспособности в начале бюджетных периодов, обеспечив эффективное использование временно свободных средств с формированием дополнительных доходов бюджета", - говорится в сообщении.

С принятием закона в целом, Министерство финансов в рамках осуществления управления государственным долгом, будет определять только стратегические цели для долгового агентства через разработку и утверждение соответствующей стратегии.

"Парламент принял одно из ключевых решений в сфере управления государственным долгом. Создание долгового агентства - ответ на требования времени и следствие взвешенного анализа текущей ситуации, соответствующей лучшим международным практикам. Введение агентской модели управления, как наиболее эффективной, будет способствовать улучшению качества и расширению возможных инструментов долговой политики", - отметил заместитель министра финансов Василий Шкураков.

Напомним, Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс, направленные на урегулирование вопросов, связанных с подготовкой проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год.