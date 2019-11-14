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Нардепы утвердили смету Верховной Рады на следующий год

Нардепы утвердили смету Верховной Рады на следующий год

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Парламентарии утвердили в целом смету Верховной Рады на следующий год. Соответствующее решение приняли 272 народных депутата, передает корреспондент УНН.

Проект постановления №2433 о смете Верховной Рады на следующий год предусматривает показатели объемов расходов развития, расходов потребления общего и специального фонда Государственного бюджета Украины в разрезе бюджетных программ.

Напомним, Рада приняла проект Государственного бюджета на следующий год.

Источник: УНН
Теги: парламент, ВРУ, расходы
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