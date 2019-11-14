Загороднюк рассказал о стратегическом плане развития ВМС Украины

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Министерстве обороны уже есть Стратегия до 2035 года по развитию Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк во время 3-й Международной конференции по морской безопасности, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"У нас уже есть Стратегия до 2035 года - это долгосрочные планы, но, тем не менее, мы уже начали претворять их в жизнь. Мы хотим, чтобы эта Стратегия была реализована и принесла безопасность Черноморскому региону. Наращивание, хоть и небольшое, но уже началось", - отметил министр обороны.

Загороднюк акцентировал внимание присутствующих на знаковом событии, состоявшемся вчера, принятии в состав военного флота патрульных катеров типа "Island" - "Старобельск" и "Славянск" и поисково-спасательного судна "Александр Охрименко", полученных от США.

"В следующем году будет еще три катера. Конечно, мы не собираемся на этом останавливаться, мы будем строить объекты береговой инфраструктуры, покупать корабли, будем их ремонтировать и ставить на вооружение. Наши планы по усилению возможностей ВМС будут озвучены сегодня. Я надеюсь, что это принесет полезную информацию и вы увидите, каким образом украинское государство сейчас планирует изменить расклад сил, который есть сейчас", - добавил он.

Напомним, Загороднюк заявлял, что российские учения в Черном и Азовском морях препятствуют коммерческом судоходству.