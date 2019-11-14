К законопроекту Зеленского о демонополизации спирта озвучены замечания

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Вчера, 13 ноября, комитет Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития обсудил президентский законопроект о демонополизации спирта (№2300). Ряд замечаний и предложений к документу высказал член Комитета, народный депутат Степан Кубив, передает УНН.

Он считает, что процесс демонополизации спиртовой отрасли должен происходить в несколько этапов. Во-первых, нужно осуществить финансовый и технический аудит всех предприятий, входящих в состав концерна и ГП "Укрспирт". Во-вторых, оценить стоимость активов концерна и ГП, и разделить их дальнейшую деятельность на три группы.

"Первая - это непрофильные активы предприятий, на которых в течение длительного периода не осуществлялось производство. Вторая - это предприятия с повышенной инвестиционной привлекательностью для производства технического спирта, технических спиртосодержащих жидкостей, биоэтанола, молочной кислоты, другой продукции органического синтеза. Третья - это предприятия-производители спирта пищевого назначения", - уточнил Кубив.

Предприятия "Укрспирт", которые не работают более 5 лет, нужно продать через площадку государственных закупок ProZorro, предлагает нардеп. При отсутствии покупателя - передать органу местного самоуправления. Без права на производство спирта, добавил Кубов.

"Предприятия концерна, которые занимаются производством технического спирта, технических спиртосодержащих жидкостей, биоэтанола, молочной кислоты, другой продукции органического синтеза, нужно приватизировать. Каждое - отдельно, но с правом дальнейшей реализации спирта на внутреннем рынке и на экспорт. Речь идет о продукции исключительно собственного производства", - считает нардеп.

Все прибыльные предприятия ГП, которых сегодня 16, государство должно модернизировать за свой счет, добавил Кубив.

"Озвученные мной предложения - это рекомендации ЕС от 1998 года", - резюмировал он.

Напомним, законопроект Зеленского предлагает отменить государственную монополию на производство спирта и разрешить этой деятельностью заниматься, по сути, всем желающим при наличии соответствующей лицензии. Такая схема выгодна лишь крупным производителям водочной продукции и не выгодна государству, которое после демонополизации не сможет выручить средства за продажу ГП "Укрспирт", утверждают эксперты.

Члены профильного комитета ВР предлагают изменить поэтапность процесса: сначала отдать на приватизацию ГП "Укрспирт" и только после этого демонополизировать отрасль.