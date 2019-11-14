Рада приняла законопроект о дерегуляции в земельных отношениях

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №2194 о внесении изменений в Земельный кодекс относительно дерегуляции в сфере земельных отношений. Соответствующее решение поддержали 272 народных депутата Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроект №2194 о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений имеет цель реформирования системы управления в сфере земельных отношений и снятия искусственных ограничений хозяйственной деятельности для упрощения доступа к земельным ресурсам населения и бизнеса, отмены лишних разрешений и дублирования процедур проверки документации по землеустройству.

Проект закона предусматривает:

- передать земли государственной собственности за пределами населенных пунктов (кроме земель, которые нужны государству для выполнения его функций) в коммунальную собственность сельских, поселковых, городских советов;

- предоставить органам местного самоуправления полномочия по изменению целевого назначения земельных участков частной собственности;

- предоставить полномочия по осуществлению государственного контроля за использованием и охраной земель: облгосадминистрациям (которые в перспективе, после завершения реформы децентрализации, будут трансформированы в префектуры), исполнительным органам сельских, поселковых, городских советов;

- отменить полномочия ВРУ относительно согласования изменения целевого назначения особо ценных земель, изъятие земельных участков для размещения и обслуживания зданий и сооружений дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств международных организаций;

- исключить из Земельного кодекса Украины нормы, ограничивающие возможность иностранцев и иностранных юридических лиц приобретать свободные от застройки земельные участки несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов и тому подобное.

Напомним, народные депутаты Украины приняли в первом чтении законопроект 2178-10 по внедрению рынка земли. Соответствующее решение поддержали 240 народных депутатов.