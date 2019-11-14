В МИД отреагировали на обращение следователей по делу о сбивании МН17

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Круг вокруг России сжимается, и избежать ответственности ей будет все труднее. Об этом на своей странице в Facebook написала заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, реагируя на обращения Совместной следственной группы, расследующей сбивания малайзийского самолета рейса МН17 над Донбассом в 2014 году, передает УНН.

"Совсем незаметным для украинской прессы прошло сегодняшнее обращение Совместной следственной группы, расследующей сбивания малайзийского самолета МН17, к свидетелям этих событий в первой половине 2014 года", - написала Зеркаль.

Она привела несколько цитат из этого обращения.

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"А теперь, давайте вспомним Решение Международного Суда ООН от 8 ноября 2019 года - Суд напомнил, что в резолюции Совета Безопасности США 1373 предусмотрено, что государства не должны оказывать любую поддержку лицам, причастным к терроризму, а также они должны принимать меры и сотрудничать для предотвращения и подавления актов финансирования терроризма, "совершенных любым лицом". Если государство нарушает это обязательство, в том числе относительно действий, совершенных государственными должностными лицами, тогда ответственность за это нарушение будет возложено на государство. Круг вокруг России сжимается, избежать ответственности будет все труднее и труднее ", - написала заместитель министра.

Как сообщал УНН, сегодня следователи по делу MH17 опубликовали разговор между боевиками "Л/ДНР" и чиновниками РФ.