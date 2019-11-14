Задержание мужа нардепа Скороход: в ГПУ рассказали подробности

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Гражданского мужа народного депутата Анны Скороход, которая заявила о преследовании, задержали, поскольку Алексей Алякин находится в международном розыске. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПУ, передает УНН.

По информации ГПУ, 14 ноября Национальная полиция задержала гражданина Российской Федерации, который находится в международном розыске для привлечения к уголовной ответственности по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах.

"Вопрос об экстрадиционном аресте решается в судебном порядке. Экстрадиционную проверку проводит прокуратура г. Киева, по ее результатам будет сделан вывод об отсутствии или наличии обстоятельств, которые могут препятствовать выдаче. Ранее данный гражданин пытался избежать экстрадиции путем оформления гражданства Украины путем предоставления миграционной службе ложных сведений", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что 9 августа 2018 года Алякина уже задерживали на территории Киевской области.

"В качестве меры пресечения гражданина РФ держали три месяца под стражей с целью экстрадиции до 8 ноября 2018 года, пока Новозаводской районный суд г. Чернигова не изменил своим решением меру пресечения на домашний арест. В дальнейшем, 3 января 2019 года, домашний арест был отменен в связи с установлением факта принадлежности к гражданству Украины. Однако, решение о приобретении гражданства было дважды отменено миграционной службой путем предоставления при его оформлении ложных сведений и поддельных документов. Указанное лицо оспаривало решение об отмене гражданства в судебном порядке. 7 ноября 2019 года Шестым апелляционным административным судом в удовлетворении исковых требований истца отказано", - говорится в сообщении.

По данным ГПУ, 11 ноября 2019 года розыск правонарушителя восстановлен, в результате чего он был задержан.

Напомним, народный депутат от фракции "Слуга народа" Анна Скороход публично обвинила власть в преследовании мужа из-за голосования вопреки решению фракции.

Позже председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что муж народного депутата от фракции "Слуга народа" Анны Скороход по фамилии Алякин угрожал народным депутатам Украины.