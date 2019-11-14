Совместная следственная группа по расследованию катастрофы МН17 ищет новых свидетелей

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Сотрудники Офиса генерального прокурора и Службы безопасности Украины (JIT) вместе с иностранными коллегами обсудили дальнейшую работу Совместной следственной группы по расследованию катастрофы МН17, а также призвали новых свидетелей помочь в расследовании трагедии. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора, передает УНН.





Как говорится в сообщении, совещание состоялась 7 ноября в Нидерландах.

"Во время совещания представители Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины обсудили с иностранными коллегами вопросы дальнейшей работы международной Совместной следственной группы во время судебного разбирательства, что начнется 9 марта 2020 года на территории Королевства Нидерландов", - сообщили в Офисе.

Во время заседания участники совещания обратились к свидетелям катастрофы МН17, которые ранее не давали показания.

"JIT ищет свидетелей, которые могут поделиться информацией о тех лицах, которые контролировали руководство "ДНР" в Донецке и отдали приказ о развертывании ЗРК "БУК", - говорится в обращении.

Напомним, заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль прокомментировала обращение Совместной следственной группы, отметив, что "круг вокруг России сжимается".