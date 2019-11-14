Регистрация | Вход |
USD: 24,32 -0,1463  EUR: 26,76 -0,1831 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 14 ноября 2019 20:17
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Разминирование в районе Петровского должно завершиться до 20 ноября - штаб
Разминирование в районе Петровского должно завершиться до 20 ноября - штаб
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
6960
Версия для печати

Всемирный банк поздравил Украину с принятием закона о рынке земли в первом чтении

Всемирный банк поздравил Украину с принятием закона о рынке земли в первом чтении

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Группа Всемирного банка поздравила украинское правительство с принятием закона о рынке земли в первом чтении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook представительства Всемирного банка в Украине.

"Группа Всемирного банка приветствует руководство Украины с успешным принятием в первом чтении Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения. Это важный первый шаг для открытия рынка сельскохозяйственных земель и использования аграрного потенциала Украины на благо всех украинцев. Мы ждем принятия закона в целом и принятия пакета законов, которые предупреждают концентрацию земли в одних руках и обеспечивают прозрачность", - написали в представительстве.

Напомним, 13 ноября, нардепы приняли закон о рынке земли в первом чтении.

Всемирный банк и по до этого поддерживал земельную реформу в Украине.

Источник: УНН
Теги: земля, Украина, реформы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.