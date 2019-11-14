Всемирный банк поздравил Украину с принятием закона о рынке земли в первом чтении

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Группа Всемирного банка поздравила украинское правительство с принятием закона о рынке земли в первом чтении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook представительства Всемирного банка в Украине.

"Группа Всемирного банка приветствует руководство Украины с успешным принятием в первом чтении Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения. Это важный первый шаг для открытия рынка сельскохозяйственных земель и использования аграрного потенциала Украины на благо всех украинцев. Мы ждем принятия закона в целом и принятия пакета законов, которые предупреждают концентрацию земли в одних руках и обеспечивают прозрачность", - написали в представительстве.

Напомним, 13 ноября, нардепы приняли закон о рынке земли в первом чтении.

Всемирный банк и по до этого поддерживал земельную реформу в Украине.