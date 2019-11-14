В ЕС заявили, что на сегодняшний день не предлагали Украине возможность интеграции

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Кандидат на пост еврокомиссара по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Вaргейи в четверг во время слушаний в Европарламенте в Брюсселе заявил, что Евросоюз на сегодняшний день не предлагал Украине возможность интеграции, передает корреспондент УНН.

"Полная интеграция Украины в Европейский Союз - это то, о чем просит Украина. Мы должны будем подумать над этим вопросом сами. До сих пор мы не предложили такую возможность Украине. Но что мы можем сделать даже в этом контексте, кроме реализации и ускорения реализации УВЗСТ (углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли - ред.) с Украиной - это помочь им создать прочную рыночную экономику, которая привлекает прямые иностранные инвестиции, создает рост рабочих мест на местах и укрепляет эту страну. Для меня это будет приоритетной задачей", - сказал Вaргейи.

Он заявил, что хочет сделать все возможное, чтобы интегрировать страны Восточного партнерства во многие европейские стратегий уже сейчас, насколько это возможно.

Как сообщал УНН, Вaргейи в четверг во время слушаний в Европарламенте в Брюсселе заявил, что всегда будет уделять особое внимание Украине.