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В ООН поддержали обновленный проект резолюции относительно ситуации с правами человека в Крыму

В ООН поддержали обновленный проект резолюции относительно ситуации с правами человека в Крыму

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Третий комитет Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций поддержал обновленный проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)", соавторами которой стали 38 государств. Об этом сообщило Постоянное представительство Украины при ООН на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Третий комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию о защите прав человека в Крыму в условиях российской оккупации", - написали в представительстве.

Соответствующий документ поддержали 67 стран-членов ООН, против - 23, воздержались - 82.

Так, резолюция вступит в силу после ее принятия Генеральной Ассамблеей ООН в декабре.

Напомним, резолюция имеет цель защиты прав человека в Крыму, временно оккупированном Российской Федерацией. Ее разработчиком является украинская сторона и 40 государств в кругу соавторов.

Источник: УНН
Теги: ООН, Крым, права человека, резолюция
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