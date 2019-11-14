Регистрация | Вход |
USD: 24,32 -0,1463  EUR: 26,76 -0,1831 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 14 ноября 2019 20:16
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Разминирование в районе Петровского должно завершиться до 20 ноября - штаб
Разминирование в районе Петровского должно завершиться до 20 ноября - штаб
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
1665
Версия для печати

Против проекта резолюции по Крыму проголосовали 23 страны, среди которых Россия и Беларусь

Против проекта резолюции по Крыму проголосовали 23 страны, среди которых Россия и Беларусь

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Стало известно, какие страны на заседании Третьего комитета Генеральной ассамблеи ООН голосовали против обновленного проекта резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)". Резолюцию не поддержали Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Китай, Уганда и еще 17 стран. Таблицу с результатами голосования обнародовало Постоянное представительство Украины в ООН на своей странице в Facebook, передает УНН.

Всего против проекта резолюции проголосовали 23 страны - Армения, Беларусь, Бурунди, Камбоджа, Китай, Кот-д'Ивуар, Куба, Северная Корея, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Россия, Сербия, Судан Сирия, Уганда, Венесуэла и Зимбабве.

Как сообщал УНН, третий комитет Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций поддержал обновленный проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)", соавторами которой стали 38 государств.

Соответствующий документ поддержали 67 стран-членов ООН, против - 23, воздержались - 82.

Источник: УНН
Теги: ООН, Крым, Украина, резолюция
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.