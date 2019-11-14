Против проекта резолюции по Крыму проголосовали 23 страны, среди которых Россия и Беларусь

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Стало известно, какие страны на заседании Третьего комитета Генеральной ассамблеи ООН голосовали против обновленного проекта резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)". Резолюцию не поддержали Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Китай, Уганда и еще 17 стран. Таблицу с результатами голосования обнародовало Постоянное представительство Украины в ООН на своей странице в Facebook, передает УНН.

Всего против проекта резолюции проголосовали 23 страны - Армения, Беларусь, Бурунди, Камбоджа, Китай, Кот-д'Ивуар, Куба, Северная Корея, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Россия, Сербия, Судан Сирия, Уганда, Венесуэла и Зимбабве.

Как сообщал УНН, третий комитет Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций поддержал обновленный проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)", соавторами которой стали 38 государств.

Соответствующий документ поддержали 67 стран-членов ООН, против - 23, воздержались - 82.